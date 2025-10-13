Регионални

Избухна взрив в наш град. Властите на крак

Няма пострадали хора или нанесени материални щети

13 окт 25 | 8:21
1002
Фатме Мустафова

Взрив изплаши хората в наш град.

Саморъчно приготвен патрон (бел. ред. известен още като "фишек") избухна пред сградата на Районното управление в Дупница, научи NOVA.

Инцидентът вдигна на крак полицията в града. Саморъчният патрон е бил хвърлен до входа на сградата на полицейското управление.

Няма пострадали хора или нанесени материални щети.

От пресцентъра на МВР съобщиха за Нова, че благодарение на бързата координация на няколко дирекции под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков извършителят е задържан.

Фатме Мустафова

