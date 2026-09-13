Пияна жена стреля с въздушна пушка в пернишко село, арестуваха я
Инцидентът е станал във вторник в следобедните часове
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Инцидентът е станал във вторник в следобедните часове
Момчето е съсед на семейството на малолетния пострадал Радостин
Какво предприемат социалните служби по случая и работят ли психолози с детето, което неволно е стреляло?
Няма пострадали
Дете е било простреляно в областта на гърдите с въздушна пушка във Варна. За щастие то не е пострадало сериозно и днес е изписано. За инцидента, стан...
Шумен. 78-годишен мъж стреля по деца с въздушна пушка и уцели едно от тях, съобщи БГНЕС. Стрелецът е задържан, уточниха от пресцентъра на полицията....
Бургас. Две жени бяха простреляни докато обядват на пицария в центъра на Бургас. Инцидентът е станал около 15 ч. в сряда на централната улица "Алексан...
Благоевград. 17-годишен прострелян със сачма младеж от село край Гоце Делчев е приет тази нощ в МБАЛ - Благоевград, съобщи БГНЕС. Към 23,00 часа снощ...
Кърджали. 11-годишен се самонаранил в коляното с въздушната пушка на баща си, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Раненият бил прегледан от личния си ле...
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Благоевград. Неизвестен стрелец дебне жертви в центъра на Благоевград с въздушна пушка. Полицейски служители на 02 РУП работят по получен в понеделник...
Благоевград. 33-годишният Мариян Ж. от село Катунци се простреля с въздушна пушка в дома си и почина на място. Това съобщи информационният сайт struma...
Плевен. Жител на град Пордим нарани с въздушна пушка 5-годишно дете. 26-годишният Светослав Христов стрелял по разни мишени из двора си и улучил малки...
Бургас. 20-годишен бургазлия е бил прострелян по време на новогодишния купон, но така и не разбрал. Инцидентът е станал призори, а раненият усетил, че...