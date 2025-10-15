Децата на Атия влязоха в обновена детска градина

Община Созопол успешно завърши изпълнението на проекта „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по общинска сграда – ДГ „Делфинче“ – филиал с. Атия“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Стойността на инвестицията е 958 785,66 лв. без ДДС и основната цел е подобряване на енергийната ефективност на сградата, както и създаване на по-комфортна и безопасна среда за децата и персонала на детската градина.

На откриването [1] присъстваха кметът на Созопол Тихомир Янакиев, председателят на Общинския съвет Станимир Андонов,

Капитан І ранг Петър Петров от Военноморската база в Атия, заместник-кметовете на Созопол Андрей Николов и Тодор Дамянов, кметът на с. Атия Румен Димитров, общински съветници, родители и гости от Атия.

„Моите благодарности са към всички, които взеха участие в тази промяна, за да може най-доброто за нашите деца да бъде факт. Благодаря на родителите затова, че техните деца са тук и дават живот на тази градина и на Атия“ – каза кметът Тихомир Янакиев при официалното откриване на обновената детска градина.

Галина Христова - директор на група „Моряче“ - филиал към ДГ Делфинче – също благодари на всички, взели участие в обновяването на градината, както и на родителите на децата.

При реализирането на проекта бе направена топлоизолация на външните ограждащи стени, както и на топлоизолация на покрива с каменна вата. Подменена е дограмата на сградата и е монтирана многокомпонентна термопомпена система за централно отопление и климатизиране на сградата.

В детската градина е изградена също и фотоволтаична централа с мощност 19,8 kW, осигуряваща енергийните нужди на сградата и са подменени настилките, боядисани са стените и обновени санитарните възли. Предстои благоустрояване на двора.

След ремонта на сградата не само е повишена енергийната й ефективност, но е и създадена модерна и уютна среда за обучение и игра на децата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com