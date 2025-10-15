Ново земетресение разтресе един град

Още едно земетресение люшна България.

То е било регистрирано до Варна. То е с магнитуд 3.5 по скалата на Рихтер.

Трусът е бил регистриран в 08:37 часа и е с дълбочина 18.4 километра, съобщават от НИГГГ-БАН.

Епицентърът е бил на 33 км северно от Варна и на 18 км източно-югоизточно от Добрич.

До момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети.

Припомняме, че слабо земетресение беше регистрирано този следобед в Благоевградско, а тази сутрин трус с магнитуд 3,5 по Рихтер бе регистриран в близост до добричкото село Соколово.

