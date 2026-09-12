„Асарел-Медет“ събра хиляди за Деня на миньора
Компанията отчете над 1 млрд. евро инвестиции за 30 години и отдаде почит на поколенията, изградили минното дело в Панагюрище
Следете всички новини, анализи и коментари за Ден На Миньора. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Компанията отчете над 1 млрд. евро инвестиции за 30 години и отдаде почит на поколенията, изградили минното дело в Панагюрище
Имаме работещи мини, но трябва да мислим за находищата, които ще ги наследят, казва изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара
Асарел - Медет е единствената минна компания в света, която е обявена за SDG пионер
„Асарел-Медет“АД получи награда за принос към устойчивото развитие на индустрията, с което беше отбелязана 60-годишнината на компанията по време на На...
Празникът е определен с указ на цар Фердинанд
Св. Иван Рилски е покровител на българския народ и патрон на българските миньори
Минните региони в България са водещи по икономическо и социално развитие
25 796 лв. е средната годишна заплата в сектора през 2021 г.
Компаниите в бранша издържат паралелки и цели училища
Всеки има право да протестира, но не трябва да се нарушават правата на другите граждани с блокиране на кръстовища и магистрали
Ути Бъчваров ще приготви 1 тон курбан за хората от "Асарел-Медет" на 31 август
София. Шефът на Синдикална миньорска федерация "Подкрепа" Владимир Топалов поздрави миньорите за днешния им празник. "Неуморните усилия и нелекото еже...