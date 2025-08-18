Денят на миньора! Награди за индустрията

Всяка година на 18 август, Деня на Успението на Св. Иван Рилски, патрон на българските миньори и работещите в минната промишленост, българската минна индустрия чества своя професионален празник - Деня на миньора

По предложение на пернишките въглекопачи, цар Фердинанд издава Указ, с който определя 18 август – Деня на успението на Св. Иван Рилски, за ден, в който се чества професията на миньора, дава дан на уважение и преклонение пред неговия труд, посветен изцяло на хората. Труд, който дава светлина, топлина, суровини за практикуването на много професии, суровини, без които днешното технологично ниво на човечеството би било немислимо.

Определянето за патрон на българските миньори на Свети Иван Рилски не е случайно. Най-българският светец притежава характерните черти на професията на миньора: твърдост, воля, състрадание и човеколюбие.

През 1994 г. с постановление на Министерския съвет, честването на празника бе възстановено и вече 20 години българската минна гилдия прави всичко възможно, независимо от трудностите в бранша, да отбелязва този ден и да напомня на обществото за ролята и мястото на минната промишленост в икономическото развитие на страната.

Днес минната индустрия ще отбележи тържествено своя празник. В столичния хотел "Шератон" ще бъдат раздадени традиционните награди за най-добрите компании в сектора.

