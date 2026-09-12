Повече от 80 миньори загинаха след взрив в мина
Спасителните операции на мястото на трагедията продължават
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Спасителните операции на мястото на трагедията продължават
Перник отбелязва 97 години от обявяването си за град
Празникът е определен с указ на цар Фердинанд
Демонстрацията е заради идеята да се въведе допълнителен данък върху добива на подземни богатства
Красимир, Иван и Цветан не се страхуват да влязат в огъня или да се борят с двуметрови снежни преспи
До 2042 г. за България има средносрочна перспектива за добив и преработка на медни и полиметални руди, съдържащи някои стратегически и критични сурови...
Най-добрите компании в индустрия с награди в деня на Св. Иван Рилски
По този повод бе проведен традиционният форум
ГЕРБ и ДПС ще изискват информация за развитието на процеса от министъра на енергетиката и от ръководството на мините
Девет от тях са в неизвестност
Минималната заплата е увеличена само 35 евро, каза Шалапатова
Среща на парламентарните групи заради "Лукойл"
Обявяват решението си утре
Десети ден блокада на "Тракия"
Въглищните централи ще могат да работят пълноценно поне до 2038 г.
В момента тя е в горещо състояние, но мисля, че се овладява, заяви Юлиян Попов
Нови индустрии са бъдещето на въглищните райони
Поне 1000 души можем да вземе, каза Тодор Тагарев
Политиката на правителството в областта на енергетиката е катастрофална за България
Разтърси пленарната зала