Миньорите и Топлофикация Перник даряват 10 000 лв. за празника на града

Перник отбелязва 97 години от обявяването си за град – събитие, което по традиция се свързва с покровителя на миньорите Св. Иван Рилски.

С указ на цар Борис III Перник получава статут на град заради бурното си индустриално развитие – най-вече в минното дело и металургията, което води до значително нарастване на населението и икономическата му значимост.

Почти 30 години по-рано, през 1903 година, по инициатива на миньорите Св. Иван Рилски е обявен за покровител на Перник. Легендата гласи, че светецът показва пътя на затрупаните в подземие миньори.

„Отбелязването на празника на града и отдаване на почит на Св Иван Рилски за нас - миньорите и енергетиците, е двоен празник. Винаги сме се стремили да помагаме, макар днес обемите, които добиваме, да са далеч по-малки, и въпреки предстоящата заплаха от края на нашата професия. Ние вярваме, че св. Иван Рилски осветява всеки ден пътя ни и че решението за бъдещето на миньорската професия и превръщането на Перник в още по-проспериращ град е в нашите ръце като общество.“ казва инж. Здравец Евтимов.

Топлофикация Перник все повече намалява използването на въглища за сметка на природен газ, с което допринася за по-чиста околна среда. Миньори и енергетици вярват, че общите усилия ще дадат не само бъдеще на професията, но и реиндустриализация на региона.

С дарение от 10 000 лв. Топлофикация Перник ще подпомогне организацията и атмосферата на честванията.

Подкрепата на културни, социални и екологични инициативи на общината e дългогодишна традиция. Така, както поколения наред миньорите са градили Перник с труд, отговорност и сърце.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com