Осем млади специалисти се присъединяват към „Асарел-Медет“

Осем от успешно дипломиралите се ученици от седмия випуск с дуална форма на обучение подписаха днес своите трудови договори с „Асарел-Медет“АД. Те ще се присъединят към екипа на компанията от 15 септември 2025 г.

С новите попълнения общият брой на младежите, започнали работа в дружеството след завършване на дуално обучение в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище, вече достига 43. Това е още едно доказателство, че партньорството между бизнеса и образованието е успешен модел за изграждане на подготвени кадри, които намират реализация в родния си град.

