16 гимназисти със стипендии по проекта „Образование за всички“

Стипендии по проекта „Образование за всички“ получиха на 10 ноември 16 ученици от Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм „Проф. Лъчезар Цоцорков“ и СУ „Нешо Бончев“. Те са завършили учебната 2024/2025 година с отличен успех и по-малко от пет неизвинени отсъствия, което им осигури признанието от фондация „Асарел“. Стипендиите бяха връчени в Информационния център на „Асарел-Медет“АД в Панагюрище от Нели Мърхова- ръководител на отдел „Персонал“. Тя поздрави учениците за постигнатите резултати и ги насърчи да продължат да се развиват с амбиция и отговорност.



Проектът „Образование за всички“ е част от дългосрочната политика на „Асарел-Медет“ за подкрепа на младите хора и образованието в община Панагюрище. Чрез него компанията поощрява стремежа към знания, трудолюбието и добрата дисциплина сред учениците. „Образование за всички“ стартира през учебната 2012/2013 година, а осигурените от фондация „Асарел“ средства за неговата реализация до момента са близо 130 000 лв.



Стипендиите получиха:



От Професионална гимназия „Проф. Лъчезар Цоцорков“:

Вяра Момчилова, Димитър Панчовски, Димитър Димитров, Иван Шопов, Димитър Мухлев, Елена Влашкалиева, Николета Христоскова, Даная Петрова, Стефани Павлова, Цветелина Делова, Евелина Брандийска, Николета Дюлгярова и Павлина Велева.



От СУ „Нешо Бончев“:

Алекс Гавлак, Пламен Петков и Пенка Шопова.

