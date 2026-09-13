Кметът Галина Стоянова връчи стипендии на Цариците на Розата за 2026 г.
Срещата между бъдещите абитуриентки и градоначалника премина в приятелска атмосфера
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Срещата между бъдещите абитуриентки и градоначалника премина в приятелска атмосфера
Синдикати и ректори алармират за тежък недостиг на средства във висшето образование
Има недостиг от 14 милиона евро
Стипендиантите са избрани след събеседване с комисия, част от която са и ръководителите на проектите в ЕРМ Запад
Всички те ще получат еднократна стипендия от 385 евро за втория срок на учебната 2025-2026 г.
Те са с постижения в науката и изкуството
1000 лева стипендии и отпадане на семестриалните такси са първите две настоявания
Седем студенти получиха стипендии и шанс за ранна професионална реализация в логистичния сектор
Проектът е част от дългосрочната политика на „Асарел-Медет“
Концепцията беше обявена през предходните месеци от просветния министър Красимир Вълчев
МОН отпуска две нови стипендии за студенти
Ще насърчаваме обучението в специалности, които имат стратегическо значение за икономиката ни, каза министър Красимир Вълчев
Повече средства за стипендии отпуска държавата, промяната с математиката влиза в сила наесен
Lidl предоставя стипендии за петима участници в програмата
Размерът се определя по часова ставка
Ключови промени
Двете компании инвестират във фонд за стипендии за учащи в чужбина, които да приложат експертизата си за развитие на здравословното и устойчиво хранен...
Това става възможно след промяна в Меморандума за разбирателство
При закупуването на 3 вида букети от Kaufland, ритейлърът ще дарява средства за стипендии
Освен парична премия, бъдещите ветеринарни специалисти получиха и покана за двуседмичен летен стаж