18 будни ученици получиха финансови криле

В Стара Загора бяха присъдени стипендии на 18 талантливи ученици от 8 до 12 клас. Отличията бяха връчени от заместник-кмета на Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова по време на церемония, организирана от „Зонта клуб Стара Загора“. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Инициативата има за цел да насърчи развитието на ученици с постижения в науката, изкуството и спорта. Стипендиите и наградите бяха присъдени на ученици, отличили се със своите успехи. В категориите „Наука“ и „Изкуство“ бяха присъдени по две първи места със стипендии, както и поощрителни награди, а в категория „Спорт“ беше присъдено едно първо място със стипендия и поощрителни отличия, посочват от пресцентъра.

В приветствието си Надежда Чакърова подчерта значението на подкрепата за учениците и развитието на техния талант. „Когато едно дете получи награда или стипендия, то получава не само признание, но и самочувствие и криле да повярва в себе си. Това е най-важното – учениците да знаят, че трудът и талантът им са забелязани и подкрепени“, каза зам.-кметът, цитирана от пресцентъра.

Чакърова припомни още, че по идея на кмета на общината Живко Тодоров и с подкрепата на Общинския съвет в Стара Загора действа наредба за подпомагане на ученици с постижения в науката, спорта и изкуството, която предоставя възможност за допълнителна подкрепа на млади таланти.

