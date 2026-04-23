Липсата на бюджет остави студентите без стипендии

Очаква се Централната избирателна комисия да обяви окончателните резултати от изборите и разпределението на мандатите в новия парламент. Сред първите задачи пред 52-рото Народно събрание ще бъде приемането на редовен държавен бюджет. Това е тема, която пряко засяга и студентите.

Липсата на бюджет вече води до сериозни проблеми при изплащането на стипендии". Това предупреди в Обедния информационен блок по NOVA NEWS председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) Ангел Стойков.

„Още през 2025 г. Върховният административен съд разшири кръга на студентите, които имат право на стипендии. Това се отрази през 2026 г., но тъй като работим с бюджета от миналата година - средствата се оказват крайно недостатъчни“, обясни той.

По думите му анализ, направен съвместно с ректорските ръководства, показва недостиг от над 14 милиона евро. „Това означава, че до края на годината няма да има достатъчно средства всички правоимащи студенти да получат стипендиите си“, каза Стойков.

Проблемът вече се усеща в университетите. На места липсват стотици хиляди евро дори за текущия семестър. „Имаме сигнали, че между 600 и 700 хиляди евро не достигат в някои висши училища, за да се изплащат стипендиите“, посочи той.

Недостигът засяга както социалните стипендии, така и тези за успех. Въпреки че първо се изплащат социалните помощи и средствата за докторанти, студентите с висок успех също остават без подкрепа. „Стига се до абсурдни ситуации - студенти с успех 6,00 не получават стипендия, защото просто няма достатъчно средства", заяви Стойков.

Разпределението на наличния ресурс поставя университетите в трудна позиция. „Ръководството трябва да реши дали да се дадат по-малко пари на повече хора или повече пари на по-малко хора. Това е изключително тежък избор“, коментира той.

Допълнителен проблем е забавянето на плащанията. „На места стипендиите за март се изплащат едва в края на месеца. Не е ясно как ще се компенсират тези забавяния“, добави Стойков.

Според него настоящият размер на стипендиите също е недостатъчен. „Минималната стипендия е около 76 евро на месец. Това покрива най-много общежитие и базови разходи“, посочи той.

От студентската организация вече са информирали Министерството на образованието за недостига. „Отговорът е, че средствата ще бъдат предвидени в следващия бюджет. Но това не решава проблема за настоящия семестър“, каза Стойков.

