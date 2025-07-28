Посланикът на Франция Жоел Мейер посети „Асарел-Медет“

Посланикът на Франция у нас Н. Пр. Жоел Мейер и Весела Тодорова-Мозеттиг, директор на Френско-българската търговска и индустриална камара посетиха днес „Асарел-Медет“АД. Визитата се осъществи по покана на кмета на община Панагюрище Желязко Гагов.

Делегацията беше приветствана от Лушка Паланкалиева, директор „Административни и регулаторни дейности“, и инж. Иван Чолаков, директор „Производствени дейности“. В рамките на визитата инж. Юлияна Григорова, инженер „Производствено планиране и развитие“, представи визията и постиженията на компанията, като акцентира върху реализираните социални проекти в общината. Обсъдени бяха успешните партньорства между „Асарел“ и френски компании, както и възможностите за надграждане на сътрудничеството.



Гостите разгледаха двете фирмени експозиции, посветени на историята и развитието на „Асарел-Медет“, и посетиха наблюдателната площадка на рудник „Асарел“, където инж. Иван Чолаков ги запозна с процесите по добив, обогатяване и флотация на медната руда.

В почетната книга на дружеството посланик Жоел Мейер написа: „Беше голяма чест за мен да посетя минно предприятие. Бях силно впечатлен от вашия принос към икономиката и обществото на Панагюрище и България. Перфектен икономически и социален модел. Браво!“

