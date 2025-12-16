Нов директен полет свързва София и Варшава

Wizz Air обяви старта на нов редовен директен маршрут от София до Варшава (Модлин), с който разширява възможностите за пътуване от България към Централна Европа. Полетите ще се изпълняват четири пъти седмично – в понеделник, сряда, петък и неделя, а билетите вече са в продажба чрез сайта и мобилното приложение на авиокомпанията.

Разширяване на мрежата от София

Новата линия до полската столица е част от стратегическото решение на Wizz Air да възобнови базата си на летище Модлин във Варшава. С добавянето на маршрута София-Варшава авиокомпанията вече ще предлага полети по 32 маршрута до 15 държави от българската столица, затвърждавайки позициите си като една от водещите авиокомпании на местния пазар.

Варшава – град между историята и модерността

Варшава е сред най-динамично развиващите се европейски столици, съчетаваща богато историческо наследство и съвременна градска среда. Старият град, включен в списъка на ЮНЕСКО, привлича с Кралския замък и възстановената си архитектура, докато модерната част на града впечатлява с емблематични сгради като Двореца на културата и науката, модерни музеи и оживени търговски зони. Това превръща полската столица в привлекателна дестинация както за бизнес пътувания, така и за културен туризъм, шопинг и кратки градски почивки.

Какво означава новата линия за пътниците

„С откриването на директната линия София-Варшава (Модлин) правим още една конкретна крачка към по-добра свързаност между България и Полша и улесняваме туристическите и бизнес пътуванията до един от най-динамично развиващите се икономически центрове в Централна Европа“, заяви Анастасия Новак, мениджър „Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air. По думите ѝ новият маршрут дава възможност за директни уикенд пътувания и кратки работни визити, като е логично продължение на стратегията за растеж в региона.

Новак също така подчерта, че възобновяването на базата на летище Модлин и последователното разширяване на маршрутната мрежа са ключови за развитието на авиокомпанията. „Инвестициите ни в млада флотилия, оперативна устойчивост и подобрено клиентско изживяване, част от програмата Customer First Compass, ни позволяват и през 2026 г. да продължим да предлагаме достъпни и надеждни възможности за пътуване“, допълни тя.

