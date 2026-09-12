Директен полет София-Абу Даби? България започва разговори с Etihad Airways
Илин Димитров обсъдиха и развитието на туристическото образование с посланика на ОАЕ
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Илин Димитров обсъдиха и развитието на туристическото образование с посланика на ОАЕ
Wizz Air разширява мрежата си и отваря Полша за българските пътници
София. Транспортният министър Данаил Папазов ще посрещне първия директен полет от Истанбул до Варна. Самолетът на Турските авиолинии (Turkish Airlines...
Дубай. Обединените Арабски Емирства (ОАЕ) ще открият директен полет на Арабските авиолинии до София. Това стана ясно по време на срещата между лидера...