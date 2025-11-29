Хиляди полети засегнати този уикенд заради софтуерна грешка

Европейският авиопроизводител "Еърбъс" нареди незабавна софтуерна промяна на значителен брой от самолетите А320, след като скорошни инциденти показаха, че интензивна слънчева радиация може да повреди данни, които са от критично значение за управлението на полета. По оценки на бранша мярката ще засегне около 6000 машини.

В свое изявление "Еърбъс" посочва, че наложителната софтуерна промяна ще предизвика неудобства за пасажери и авиокомпании.

В официална позиция до медиите от Wizz Air България потвърждават, че част от нейните самолети са сред подлежащите на софтуерна актуализация. В резултат на това, някои полети на авиокомпанията през уикенда могат да бъдат засегнати.

Wizz Air потвърждава, че част от нейните самолети са сред над 6500-те самолета от семейството Airbus A320 по света, които изискват софтуерна актуализация, както беше установено наскоро от производителя. Wizz Air вече незабавно е насрочила необходимото техническо обслужване, за да осигури пълно съответствие с установената мярка за ограничаване на риска.

В резултат на това, някои полети на авиокомпанията през уикенда могат да бъдат засегнати. Пътниците, които са резервирали билетите си директно през уебсайта на Wizz Air или чрез мобилното приложение на авиокомпанията, ще бъдат уведомени за всякакви промени в разписанието.

Безопасността на нашите клиенти, екипаж и самолети винаги е нашият най-голям приоритет и водещ принцип. Извиняваме се за всяко неудобство, причинено от обстоятелства извън нашия пряк контрол.

