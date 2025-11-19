Wizz Air отново свързва София с Абу Даби три пъти седмично

Wizz Air възобновява редовните полети от София до една от най-вълнуващите дестинации в своята мрежа – Абу Даби (ОАЕ), като част от зимния си график. Полетите ще се изпълняват до три пъти седмично, в понеделник, сряда и петък. Билетите са вече в продажба и могат да бъдат резервирани на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията.

Модерност, култура и приключения за туристите

Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, е космополитен и динамично развиващ се център, съчетаващ впечатляваща модерна архитектура с богато арабско културно наследство. Градът е известен с емблематични забележителности като величествената джамия „Шейх Зайед“ и Лувър Абу Даби – музей, който поставя емирството сред водещите културни хъбове в региона. Освен това Абу Даби предлага разнообразни преживявания – от пустинни дюни сафари и спокойни плажове до световноизвестни тематични паркове като Ferrari World и Warner Bros World. Като важен културен център, градът все повече се утвърждава сред предпочитаните дестинации за туристи от цял свят.

Част от по-мащабното разширяване на мрежата

Маршрутът до Абу Даби е част от по-мащабното разширяване на мрежата на Wizz Air в България, с което авиокомпанията затвърждава позицията си като водещ играч на местния авиационен пазар. Новата дестинация допринася за по-богат избор от удобни и достъпни международни връзки за българските пътници.

Разширяването е част и от дългосрочната стратегия на авиокомпанията за увеличаване на оперативния капацитет в България, включително чрез оптимизиране на разписанията, по-ефективно използване на базираните в София и Варна самолети и въвеждане на нови маршрути през следващите месеци. С тези стъпки Wizz Air допълнително укрепва позициите си като предпочитан превозвач за българските пътешественици.

„Радваме се да възобновим полетите до Абу Даби от София. Градът предлага уникална комбинация от култура, модерна атмосфера и нови преживявания – точно каквото търсят нашите пътници. С разширяването на честотите и мрежата ни се стремим да осигурим още повече удобни и достъпни възможности за пътуване“, сподели Анастасия Новак, мениджър „Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com