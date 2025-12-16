Коледни обичаи в България: Разходите за храна растат, а подаръците изчезват

Коледното пазаруване в България показва ясна промяна в потребителските нагласи през 2025 г. Въпреки инфлационния натиск, който сериозно засяга цените на стоките, хората са склонни да инвестират повече в хранителни продукти, отколкото в подаръци. Това е изводът от национално представително изследване, проведено от агенцията за пазарни проучвания JTN, което разглежда коледното поведение на българите.

Пазаруваме в последната минута

Данните сочат, че 60% от българите все пак пазаруват коледните си подаръци в последния момент, като 34% го правят в първите 15 дни на декември и още 26% след 15 декември. За разлика от тези реални практики 84% от анкетираните споделят, че биха предпочели да приключат с покупките още преди началото на декември. Това разминаване между желанията и действията показва, че въпреки усилията да бъдем по-добре подготвени, реалността не винаги позволява това.

Нараства онлайн пазаруването, но все повече се отказват от подаръци

Също така, 41% от анкетираните заявяват, че ще закупят коледни подаръци онлайн, което сочи към продължаващото нарастване на този начин на пазаруване. Въпреки това, делът на хората, които няма да купят подаръци през 2025 г. се увеличава на 10%, в сравнение с едва 3,5% през 2020 г. Това може да е показател за по-слабото желание за харчене, когато става въпрос за подаръци, въпреки че празничното настроение остава силно.

Трапезата остава приоритет на празника, подаръците изчезват от картината

Данните показват също, че голяма част от българите предпочитат да харчат за празничната трапеза, отколкото за подаръци. През 2025 г. около 40% от анкетираните планират да похарчат между 201 и 500 лв. за коледна трапеза, докато само 40% ще отделят по-малко от 200 лв. за ястията. В същото време за подаръците остава същият бюджет от около 250 лв., който бе типичен и през 2020 г. Това показва, че въпреки инфлацията, хората не са готови да увеличат разходите за подаръци, като предпочитат да ги ограничат и да насочат средствата си към по-важните за тях разходи.

Очаквания за поскъпване и предпазливост по отношение на търговците

Пазаруването за празника не е само въпрос на избор на подаръци, но и на нагласи за очакваното поскъпване на цените. 72% от анкетираните очакват, че цените ще продължат да се увеличават през коледния период, а 66% изразяват притеснения относно възможни измами от страна на търговци. Тези опасения за честността на пазара допринасят за по-ограниченото харчене за подаръци, като хората се съсредоточават върху по-сигурни покупки.

Мечтаем за празници, но с повече кредити и по-малко сигурност

Изследването показва още една сериозна тенденция – значителното увеличение на броя на хората, които ще разчитат на заеми за покриване на коледните разходи. През 2025 г. 11% от анкетираните заявяват, че ще прибягнат до кредити или заеми, докато през 2020 г. този дял е бил едва 3%. Тази тенденция е тревожна, тъй като показва, че българите се намират в по-голяма финансова нестабилност, а по-високите разходи ги карат да прибягват до външно финансиране.

Обичаме празниците, но сме по-внимателни с разходите

Все пак, въпреки икономическите трудности, около 97% от българите заявяват, че ще прекарват Коледа в компанията на близки и приятели, с изключение на малка част от анкетираните, които ще бъдат сами. Това показва, че дори в условията на по-ограничени бюджети, социалната близост остава основен приоритет за българите, които предпочитат да празнуват заедно, а не да изпълняват консуматорските си желания.

Прогнозите за празнично настроение

Интересно е, че 52% от българите все пак ще бъдат в празнично настроение през този сезон, но 28% признават, че усещат по-слабо настроение в сравнение с предишни години. Причините за това може да се крият в по-високите разходи и несигурността, но социалната важност на празниците остава неоспорима.

