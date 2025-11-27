Черният петък! Над 60% от българите пазаруват стратегически

Черният петък все по-често се възприема като планирано пазаруване, а не като ден на хаотични покупки и импулсивни решения. Макар традиционно да се отбелязва в последния петък на ноември, днес той се разгръща в цял месец, в който потребителите проучват, сравняват и планират покупките си седмици предварително.

Стратегическо пазаруване и ролята на цената

В България цената остава водещ фактор - над 60% от потребителите я поставят на първо място при избора на марка. Данни от други европейски пазари потвърждават сходна тенденция: много потребители използват ноемврийските кампании за покупка на скъпи стоки като електроника и домакински уреди, като започват да проучват офертите още от началото на месеца.

"Черният петък вече не е ден за импулсивни покупки, а възможност за стратегическо пазаруване. Потребителите търсят информация, прозрачност и достъп до персонализирани оферти - и всичко това през телефона си", коментира Кристина Милкова, управител на Shopfully България.

Българите водят в дигиталната подготовка

Технологиите играят ключова роля в този процес. Според данни на Shopfully 50% от българските потребители използват AI инструменти, за да открият най-добрите оферти - още преди голямата разпродажба да започне официално.

Повече от половината българи следят редовно промоции и използват дигитални брошури през цялата година, а в периода на Черния петък тази активност осезаемо нараства. Статистиката показва, че 63% от българите разглеждат дигитални брошури всяка седмица, а 65% използват приложения като Broshura.bg. Увеличава се делът на потребителите, които получават оферти чрез мобилни нотификации и гео-таргетирани кампании.

Нова ера в потребителските навици

В отговор на тези навици, брандовете все по-често залагат на активно промотиране на офертите си, като използват персонализирани кампании и дигитални платформи. На този фон, Черният петък тази година не е просто ден в търговския календар, а нова ера в потребителските навици, в която технологиите и изкуственият интелект задават новия ритъм на пазаруване. Търговците, които успеят да предложат навременни, релевантни и дигитално адаптирани оферти, ще бъдат тези, които не само привличат внимание, но и изграждат дългосрочно доверие сред стратегически настроените потребители.

