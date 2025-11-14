Street Chefs на 10. Гурме революцията на улицата празнува цяла зима

Street Chefs навлезе в юбилейната си година, която отбеляза в ресторант MIZU, и стартира тримесечна празнична кампания с 1000 награди и лимитирани менюта. Първият гурме фууд трак в България отбелязва 10 години от създаването си и обещава изненади на всички свои фенове. Брандът ще бъде част и от най-големия Коледен базар пред НДК между 21 ноември и 28 декември.

Празнуване, партньори и гурме изненади

Юбилейната кампания на Street Chefs не е просто маркетингов жест, а три месеца, в които най-популярният български бранд за гурме стрийт храна ще се среща със своята публика по нови и забавни начини. В центъра на инициативата са лимитирани менюта, създадени съвместно с ключовите партньори Coca-Cola, Dacia, Madri, Glovo и MIZU, както и серия от специални вечерни събития.

В обектите на марката в София ще се появят изненади на място, а в социалните мрежи и уебсайта ще се провеждат игри и онлайн предизвикателства с 1000 награди за най-активните фенове. С присъствието си на най-големия Коледен базар пред НДК между 21 ноември и 28 декември Street Chefs още веднъж показва, че за него храната е преживяване, което събира хората, независимо дали е на улицата, на фестивал или в празничния градски шум.

От първия гурме фууд трак до разпознаваемо градско преживяване

Street Chefs стартира през 2015 г. като първия гурме фууд трак в България. Проектът на двама приятели, Димитър Добрев и Петко Цочев, се ражда от желанието качествената кухня да бъде достъпна на улицата. От караваната в центъра на София идеята постепенно се превръща в един от най-разпознаваемите брандове за стрийт фуд у нас, известен със своите 100% говежди бургери, домашно изпечени бриош питки, авторски сосове, модерен урбан дизайн и вниманието към детайлите. Посланието е просто: Бързата храна може да бъде истинска, качествена и преживяване само по себе си.

„Започнахме като приятели, които готвят за приятели. Десет години по-късно не сме се променили – все така правим вкусна храна с усмивка и виждаме, че хората идват не само за бургер, а за всичко, което стои зад него. Благодарим на всички, които ни подкрепяха по пътя до днес, когато вече имаме над 3 милиона продадени бургера“, споделя съоснователят Димитър Добрев.

Нови локации, нови предложения, още приятели

Юбилеят е миг за равносметка, но и старт към следващото ниво. „Сега ни чака най-приятната част – да празнуваме заедно с всички приятели и почитатели на Street Chefs. Решихме да стартираме тази юбилейна кампания като благодарност за нашите лоялни клиенти и като цяло за любителите на храната, която предлагаме. Освен това планираме разширяване с още три локации в София, като първата от тях е на ул. Шипка, и нови вкусни предложения. За нас храната винаги е била повод за приятна среща и искаме Street Chefs да бъде точно това място за хората“, казва Петко Цочев.

През годините Street Chefs се утвърждава като лидер в категорията street food в България, носител на престижни награди от стрийт фууд и други кулинарни конкурси. Марката продължава да развива концепцията си като лайфстайл преживяване и остава вярна на своето кредо: истинската храна свързва.

