Дуалното обучение в „Асарел-Медет“: Моделът, който задържа младите хора в Панагюрище

Когато младите хора получат шанс да учат, работят и се развиват сред доказани професионалисти, успехът не закъснява. В „Асарел-Медет“ дуалното обучение вече повече от десетилетие превръща ученици в уверени млади специалисти, които намират своето място в минната индустрия, още преди да стиснат в ръка дълго чаканата диплома. През тази година осми випуск по проекта, който компанията реализира заедно с Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм „Проф. Лъчезар Цоцорков“ в Панагюрище, ще поеме по професионалния си път. Всеки трети от завършилите вече 150 специалисти става част от екипа на панагюрската компания веднага след училищната скамейка – доказателство, че инвестицията в младите хора е инвестиция в бъдещето на целия регион. От началото на проекта през 2014 г. досега дружеството е вложило над 500 хиляди евро, за да може все повече млади хора да се реализират професионално и житейски в своето родно място.

От първия випуск на дуалното обучение до признанието „Най-добър в професията“

В „Асарел-Медет“ успехът има много лица – това са лицата на хората, които работят всеотдайно, учат непрекъснато и не се страхуват от нови предизвикателства. Двама от тях – Атанас Пройчев и инж. Нели Запрянова – през 2025 г. бяха сред наградените с престижното отличие „Най-добър в професията“, което се връчва ежегодно по случай Деня на миньора. И Нели, и Наско имат една обща отправна точка в своя път – те са част от първия випуск на дуалното обучение в „Асарел-Медет“. Тази форма съчетава най-доброто от двата свята – знанията от класната стая и практическите умения, придобити в реална работна среда, като подготвя младите хора да стъпят уверено в своята професия. За Атанас и Нели това не е било просто образователна програма, а школа по професионализъм и дисциплина. „Научихме стойността на труда, колко важна е дисциплината и как теорията оживява, когато я приложиш в реалната работа“, споделя Нели.

Атанас допълва, че именно дуалното обучение му е дало увереност в професията и му е помогнало да започне първите си стъпки в компанията. След завършването си и двамата продължават пътя си в „Асарел-Медет“, като започват работа и стават част от екипа на някогашните си наставници. Атанас описва себе си като отговорен и мотивиран човек, който вярва, че успехът се постига с постоянство и желание за учене. В работата си цени възможността да съчетава практическите умения с реален принос за хората, а ежедневието му е изпълнено с предизвикателства, които изискват бързи решения и запазване на самообладание.

Нели вече седма година е в цех „Флотация“, като пет от тях заема позицията реагентчик. Завършила е бакалавърска степен по „Обогатяване и рециклиране на суровини“ и в момента е на финала на магистратура по „Инженерна безопасност“. За нея професията е изпълнена с динамика и отговорност. „Никога не е скучно – всеки ден носи ново предизвикателство, което те учи на бързи реакции и гъвкаво мислене“, казва тя.

И двамата вярват, че именно практическите умения, придобити още по време на дуалното обучение, са им дали предимство в професията. Тази основа им помага днес да се справят уверено със задачите, да работят в екип и да реагират адекватно в сложни ситуации.

Номинацията за „Най-добър в професията“ е признание за техния труд, но и стимул да продължат да се развиват. Атанас си пожелава да остане упорит и да не спира да се учи, защото „всяка нова задача е урок“. Нели пък мечтае да бъде по- смела в професионалните си решения.

Към младите, които се колебаят в избора на професионален път, Атанас и Нели отправят мотивиращ апел за смелост и постоянство. Те споделят, че макар пътят да не е винаги лесен, удовлетворението от добре свършената работа и личният растеж са наградата, която си струва усилията. „Не се страхувайте да започнете отначало и да учите чрез практика – опитът, който ще натрупате, е безценен“, казва Атанас, а Нели допълва: „Пътят не е лесен, но крайният резултат е удовлетворяващ и оценен. Важно е да бъдете отговорни и любознателни.“

Днес, гледайки назад към първия си ден в дуалното обучение и напред към бъдещите си планове, двамата са убедени, че когато градиш кариерата си с желание и постоянство, трудът винаги се вижда и оценява.

Млад професионалист с шампионски дух – Стела Скачкова

Стела Скачкова е млад, енергичен и вдъхновяващ пример за успял млад човек – лаборант в Изследователската лаборатория на „Асарел-Медет“АД, изявен състезател по хандбал и млада дама, която уверено съчетава работа, образование и спорт. Нейният път показва как личната отдаденост и дисциплината се превръщат в стабилна основа за успешна реализация още в млада възраст.

В спорта най-емоционалният момент за Стела е спечелването на турнира IHF Trophy – зона Европа с националния отбор по хандбал за девойки до 19 години в края на 2025 г. След години, в които успехът е бил „на крачка разстояние“, трудът на целия отбор най-накрая е възнаграден подобаващо, а мигът на победата е „неописуемо щастлив“.

Стела е възпитаник на Хандбален клуб „Панагюрище“ – една от водещите школи по хандбал в страната, а основата и годините си на развитие дължи на своя първи треньор – Любка Карагьозова. От нея се научила, че за да успява един човек, трябва да надгражда постигнатото всеки ден. Днес Стела е част от елитния ХК „Свиленград“, водещ отбор при жените в „А“ група, където продължава да се развива в силна и сплотена среда.

Дисциплината и екипния дух – качества, които хандбалът изгражда, Стела успешно пренася и извън спортната зала. Те стават нейна опора и в професионалния ѝ път като лаборант в Изследователската лаборатория на Обогатителна фабрика „Асарел“. Работните ѝ дни са динамични и разнообразни, а екипът посреща разнообразните задачи с енергичност и позитивна нагласа.

Стела е от седмия завършил випуск на дуалната форма на обучение. Възможността за обучение в реална работна среда и перспективата за продължаване на професионалното развитие в „Асарел-Медет“ се оказват ключови за това решение. Завършва училище, натрупала ценни практически умения и увереност – до такава степен, че след започване на работа 99% от дейностите вече са ѝ били познати. Важна роля в нейния път има също и подкрепата, която в училище получава като стипендиант на фондация „Асарел“. Тя ѝ е дала спокойствие, увереност и мотивация, както и усещането, че има компании, които вярват в младите хора и инвестират в тяхното бъдеще.

Стела признава, че зад пълното отличие, с което се дипломира в ПГИТМТ „Проф. Лъчезар Цоцорков“, стоят много труд, учение и лишения. Като отплата идва почетната награда „Златен ключ“ на Община Панагюрище – отличие, което приема като голяма чест и знак за доверие от родния град. Но това ѝ носи и чувство за още по-голяма отговорност - да продължава да се развива както в спорта, така и в професията.

