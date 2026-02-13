Академията по сигурност изгражда киберлидери

Подготвяме топръководители за икономиката и обществото

В епохата на дигиталните предизвикателства Академията по национална и информационна сигурност – Пловдив (АНИС) разпалва искрата на бъдещето. С вдъхновяващото послание от президента на АНИС проф. д.п.н. Георги Манолов: „Ние утвърждаваме мисията си да бъдем пазители на знанието, истината и сигурността“ – стартира кандидатстудентската кампания за 2026/2027 година. Срещата със средношколци от страната разкри, че сигурността вече не е далечна теория, а пулсираща реалност за младите, които сърфират в онлайн пространството. Знанието е сигурност, а сигурността е бъдеще – и то започва именно тук, в първия частен университет в Пловдив.

Този важен момент е продължение на един исторически успех: през октомври 2025 г., с решение на Народното събрание, България вече има своята Академия по сигурност. Това е кулминацията на над две десетилетия упорит труд – от създаването на Колежа по икономика и администрация (КИА) през 2003 г., през преобразуването във Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) през 2015 г., до днешния връх. Подкрепата от държавата, местната власт, бизнеса, академични кръгове и общественици е ключът към този възход. Това представлява и дълбока благодарност към всички, които са инвестирали интелект и всеотдайност, спазвайки високи академични стандарти. Успехът се корени в професионализма на преподавателите и администрацията, както и в тясното сътрудничество между образование и бизнес, което изгражда специалисти, заемащи ключови позиции в държавния и частния сектор.



За 22 години АНИС е подготвила над 15 000 специалисти в националната сигурност, икономиката, администрацията и управлението. Високите акредитации, блестящите научни постижения и европейското качество са резултат от елитния преподавателски екип и иновативен модел на управление. Днес Академията предлага изключително актуални специалности, които грабват вниманието: „Сигурност и изкуствен интелект“, „Сигурност и софтуерни технологии“, „Сигурност и криминална психология“, „Сигурност и разузнаване“, „Национална сигурност“, „Киберсигурност“, „Криминалистика“, „Икономическа сигурност“ и „Продоволствена сигурност“. В професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ бумът е със специалности, като: „Дигитален маркетинг“, „Международен бизнес“ и „Бизнес мениджмънт“ – перфектни за амбициозни умове, устремени към успех.



Ръстът на студенти в АНИС е впечатляващ: 51% увеличение на приема за последните пет години. Професионалното направление „Национална сигурност“ е хит с 65% предпочитания, утвърждавайки Академията в лидер с почти 1400 студенти в тази област, далеч пред всички университети в страната. Оценките от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) програмната 9,00 (за сигурността) и институционалната 9,08 (от максимална 10) са доказателство за високото качество на обучение. Студентите – интелигентни, целеустремени и иновативни – блестят в конкурси с оригинални идеи и проекти, реализирайки се професионално още по време на следването. Тези постиженията са поредното доказателство, че в Академията се подготвят личности с мисия – компетентни, инициативни и социално отговорни. Те създават проекти с обществено значение, участват в научни форуми и се издигат като лидери в професионалната си сфера.



Академията по национална и информационна сигурност е авангард в борбата с киберзаплахите. Експертите, вдъхновени от идеята на президента на първия частен университет в Пловдив, водят интерактивни срещи с ученици, учители, директори от училища и дори детски градини. Темите са от дневния ред на обществото и бизнеса: как да разпознаем киберхулиганство, кибертормоз и фалшиви профили, с практически съвети за защита. Фокусът върху изкуствения интелект разкрива възможностите му, но и рисковете от злоупотреба. Това е удар срещу шарлатаните – самозвани „експерти“, които заливат младите хора с празни думи и красиви фрази далеч от истинската киберматерия. По този начин АНИС дава научен отговор, обучавайки дигитално грамотни младежи, които са най-силният щит срещу онлайн опасности.

Висшето училище е истински хъб за практика и модерно обучение - със специализирани кабинети по информационна сигурност, киберсигурност, дигитален маркетинг, дигитално стрелбище, детектор на лъжата и други. Дните на кариерата, отворените врати и майсторските класове свързват студентите с бизнеса, създавайки възможности за реализиране на професионални им мечти. Социалната мисия на АНИС също е единствена по рода си: безплатно обучение за деца на загинали полицаи, финансова подкрепа за млади семейства с новородени деца и сключен брак, стипендии за отличен успех и много други. Така университетът не само обучава, а възпитава хора с характер и ценности. Висококвалифицираният преподавателски състав публикува трудове, организира конференции, кръгли маси, форуми, сборници и годишници, признати на национално и международно ниво.

Затова АНИС привлича кандидат-студенти от цялата страна, ставайки двигател на развитието им на европейско равнище. Академията планира да изгради в близко бъдеще и модерен университетски кампус. В света на дигиталните трансформации, симбиозата между сигурност и технологии е ключът към успеха, а първият частен университет в Пловдив е негов символ.

