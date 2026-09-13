Дуалното обучение в „Асарел-Медет“: Моделът, който задържа младите хора в Панагюрище
46 възпитаници на Професионална гимназия „Проф. Лъчезар Цоцорков“ вече са част от екипа на компанията
Следете всички новини, анализи и коментари за Професионална Гимназия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
46 възпитаници на Професионална гимназия „Проф. Лъчезар Цоцорков“ вече са част от екипа на компанията
„Асарел-Медет“АД инвестира над 350 хил. лв. в първия етап от обновяването на учебното заведение
„Гимназията „Д-р Васил Берон“ е единственото в страната специализирано средно училище за подготовка на кадри за туризма
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова откри обновената сграда на Професионална гимназия по селско и горско...
Британските вузове вече искат по три матури Абитуриентите, завършили професионални гимназии, вече ще могат да учат в холандски университети направо о...
София. Абитуриент с увреждания от професионална гимназия в Червен бряг не бил допуснат до бала от съучениците си, за да не им "развали настроението"....
Случвало ли се е скоро да заседнете в асансьора? И след колко време дойдоха техниците? Ако това се случи след няколко години, твърде е възможно да не...