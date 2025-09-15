Професионалната гимназия в Панагюрище ще носи името на проф. Лъчезар Цоцорков

С тържествена церемония днес бе открита новата учебна година в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище, която от 15 септември вече носи името на проф. Лъчезар Цоцорков. Това стана със заповед на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, която е издадена въз основа на единодушно решение на Педагогическия съвет на училището по предложение на директора му инж. Лушка Апостолова.

„Днешното събитие е паметно, защото вашето училище има ново име. Това име задължава. От днес вие носите нова отговорност. Да следвате стъпките, завещани от проф. д-р Лъчезар Цоцорков към най-доброто бъдеще. Полагайте усилия, бъдете упорити и ще бъдете успешни. Нека новото име да бъде вашето знаме по пътя към успеха“, каза кметът на общината Желязко Гагов в обръщението си към учениците.

Сред гостите на тържеството за началото на учебната година беше съпругата на проф. Цоцорков – г-жа Ася Цоцоркова, която изрази благодарност от името на семейството и пожела на всички ученици и преподаватели много успехи по пътя на знанието. Новото име на гимназията е признание за личността и делото на проф. Лъчезар Цоцорков – визионер и дарител, посветил значителна част от живота си на устойчивото развитие на Панагюрище и инициирал първата програма за дуално обучение в страната.

„За мен, като бивш възпитаник на гимназията и сега изпълнителен директор на „Асарел-Медет“, празникът е още по-значим, защото от тази учебна година нашето училище ще носи името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков – един забележителен човек и вдъхновител, който остави траен отпечатък не само в развитието на „Асарел-Медет“, но и в обществения и духовен живот на Панагюрище. Вярвам, че неговият пример ще Ви вдъхновява да мечтаете смело и да вървите с увереност по своя път“, каза в приветствието си изпълнителният директор на „Асарел-Медет“АД инж. Николай Пелтеков. „Спомням си много добре какви условия за обучение имахме ние в някогашния Минен техникум и знам какви са условията сега за децата от дуалното обучение, които идват при нас в „Асарел-Медет“. За нас е чест да бъдем партньори при подготовката на бъдещите минни специалисти на Панагюрище. Вече седем випуска млади хора завършиха, голяма част от тях работят при нас. Това е доказателство, че когато образованието и бизнесът работят заедно, резултатите са вдъхновяващи и устойчиви“, добави инж. Николай Пелтеков.

Преди началото на новата учебна година „Асарел-Медет“ АД обяви тригодишен план за цялостно обновяване на учебното заведение, в което се развива първата за страната програма за дуално обучение. Само през първия етап от проекта вече са инвестирани над 350 хиляди лева за реновиране и оборудване на два модерни компютърни кабинета, както и за обновяване на двата основни входа на гимназията.

Директорът на Професионалната гимназия инж. Лушка Апостолова благодари на „Асарел-Медет“АД за реновирането на учебното заведение. „Проф. Лъчезар Цоцорков беше изтъкнат обществен деец с национално и международно признание. Проявяваше изключителна ангажираност към образованието на младите хора. Той е сред основните дарители на нашето училище, благодарение на него се изгради устойчива връзка между образованието и бизнеса в Панагюрище. Неговият проект за дуално обучение издигна училището ни на по-високо ниво“, каза още инж. Лушка Апостолова.

"Днешният ден е исторически, защото вашата гимназия вече носи името на бележит българин и панагюрец. Проф. Лъчезар Цоцорков вярваше, че трябва да оставим света след нас по-добър. На България и Панагюрище им трябват професионалисти. Уважавайте своите учители, своите ментори в предприятията, които ви помагат да растете като професионалисти", каза Иван Лалов – председател на Общински съвет - Панагюрище.

Петя Цанкова, народен представител и заместник-председател на Комисията по образование в Народното събрание се обърна с думите: "От днес Професионалната гимназия в Панагюрище започва нов етап в своята история. От днес тя ще носи името на една забележителна личност. Проф. Лъчезар Цоцорков беше повече от индустриалец и общественик. Той беше визионер, който винаги е осъзнавал, че най-смислената инвестиция е в младите хора. От тук нататък освен честта да носите неговото име, имате и отговорност да бъдете целеустремени, любознателни и отговорни, какъвто беше проф. Цоцорков през целия си път. Вие сред водещите училища в цялата страна, които утвърдихте дуалната форма на обучение като бъдещето на България. Фактът, че миналата година 15 септември беше последния първи учебен ден за седмия випуск с дуално обучение, а днес им е първия работен ден в „Асарел-Медет“ означава, че вие не просто преподавате на своите ученици, а ги мотивирате и вдъхновявате. Нека името на проф. Цоцорков ежедневно ви напомня, че знанието е сила, свобода и сигурност".

Началникът на РУО – Пазарджик Дора Дулчева сподели: "Прочитайки думите на проф. Лъчезар Цоцорков, се сетих за надписа на Омуртаговата колона за това, че човек оставя след себе си това, което е построил. Това е следата, която проф. Цоцорков иска всеки от нас да остави. Но тази следа да е изпълнена със знания, добронамереност, умения, човещина и справедливост. Следвайте този път и сбъдвайте мечтите си".

ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В ЦИФРИ

През учебната 2025/2026 година в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм „Проф. Лъчезар Цоцорков“ ще се обучават общо 86 ученици по минни специалности, заявени от „Асарел-Медет“ АД. От тях 22 младежи от 11. и 12. клас ще се усвояват професията си в реалната работна среда на компанията под ръководството на опитни наставници от предприятието. Дуалното обучение беше обявено за първи път през 2014 година, като вече завършиха седем випуска абитуриенти, а 43 от някогашните ученици са част от екипа на компанията. По традиция ръководството на „Асарел-Медет“АД награди учениците от минните специалности, които са завършили миналата учебна година с отличен успех, като 15-имата гимназисти получиха подарък с пожеланието да бъдат все така трудолюбиви и успешни.

