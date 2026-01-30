72-ма старозагорци празнуват в деня на Св. Трифон – покровител на лозарите и винарите

На 1 февруари почитаме паметта на Св. Мчк Трифон по нов стил или според Григорианския календар. По нашите земи светецът се тачи като покровител на лозарите, кръчмарите и градинарите. Наречен е Зарезан, тъй като се празнува в началото на пролетния сезон, когато започва резитбата на лозята и се благославят за плодородие.

Името Трифон е с древногръцки произход и в българската традиция значението му се асоциира най-вече с веселието, виното и плодородието.

70 мъже, жители на община Стара Загора, ще празнуват своя имен ден на 1 февруари. Това сочи справката, изготвена от Локална база данни „Население“ от експертите в отдел „Гражданско състояние“ в Община Стара Загора.

Само две дами се представят с женския вариант на името на светеца - Трифонка.

Тъй като Св. Трифон се счита за пазач на лозята, имен ден имат и хората, в чието име се съдържа многогодишното растение. В Старозагорско живеят трима мъже, кръстени Лозан, но няма нито една представителка на името Лозанка в общината.

Община Стара Загора пожелава здраве и благоденствие на всички празнуващи!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com