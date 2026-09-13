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Ученици „зарязват” лозята

Ученици „зарязват” лозята

Благоевград. Ритуалът „зарязване на лозята" ще представят възпитаници на Обединен детски комплекс днес от 11.30 часа в двора на къща „Техника" в кварт...

13 февруари | 8:48
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