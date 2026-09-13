72-ма старозагорци празнуват в деня на Св. Трифон – покровител на лозарите и винарите
На Трифоновден се извършва ритуално зарязване на лозята и благославяне за богата реколта
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На Трифоновден се извършва ритуално зарязване на лозята и благославяне за богата реколта
Майсторите на пелина се събират в събота
Кметът на Видин Огнян Ценков бе гост на празника на Трифон Зарезан по стар стил в няколко села на общината, съобщиха от администрацията. Той заряза в...
18-годишен ученик от финансово-стопанската гимназия в Добрич спечели приза за най-добро домашно червено вино реколта 2015 г. в оспорваната надпревара...
Кметът на Сливен Стефан Радев заряза лозя край градчето Кернен. Радев участва в церемонията заедно с кмета на града Живко Жечев. Двамата зарязаха част...
Великолепната седморка заряза лозята и короняса цар на виното Да ти дойдат на крака боговете. Да се докоснеш до тях. Да видиш божествената им сила. А...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов и Свети Трифон зарязаха лозовите масиви в благоевградското село Дъбрава. Стотици почитатели на виното се...
Спечелилият отличието "Цар на виното" в община Сандански Живко Ангелов почете подобаващо празника Трифон Зарезан в родното си село Лешница. Майсторът...
Неврокопският митрополит Серафим освети нова техника Навръх 1 февруари Православната ни църква чества паметта на св. мчк Трифон. Неврокопският митроп...
Кметове на гръцки погранични селища ще учатват в ритуал по зарязването на лозовите масиви край гоцеделчевското село Делчево. Местните хора са категори...
Атрактивни събития се провеждат в Благоевград за празника на виното и любовта. Възпитаници на клуб „Детски свят" с ръководител Даниела Мавревска към О...
Благоевград. Ритуалът „зарязване на лозята" ще представят възпитаници на Обединен детски комплекс днес от 11.30 часа в двора на къща „Техника" в кварт...
Гръцки кметове гостуваха на Фестивала на виното, посветен на Трифон Зарезан, в гоцеделчевското село Делчево. Празникът в неделя започна в 10 часа, ког...
Благоевград. Открит урок по зарязване на лозя проведе кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов пред десетки гърци и македонци. Градоначалникът уве...