72-ма старозагорци празнуват в деня на Св. Трифон – покровител на лозарите и винарите
На Трифоновден се извършва ритуално зарязване на лозята и благославяне за богата реколта
Следете всички новини, анализи и коментари за Св. Трифон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На Трифоновден се извършва ритуално зарязване на лозята и благославяне за богата реколта
Вино и любов за 14 февруари
В Делейна се надпиват с вино от сламка
Благоевград. Виното е сила, която може да събере на едно място хора и богове. Село Илинденци събра стотици гости от страната, чужбина и ... небето. Вс...