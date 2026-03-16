ДПС с много силна листа в Шумен

Много силна листа регистрира днес ДПС в Шумен. Тръгваме към изборите с пълна мобилизация и енергия за силно представяне и увереност, че хората знаят, че ДПС е партията, на която могат да разчитат, обявиха кандидатите на партията. Водач е зам.-председателят на ДПС Нида Ахмедов.

Кандидати за народни представители на ДПС за 30-ти МИР Шумен са:

1. Нида Ахмедов

2. Хамид Хамид

3. Айсел Мустафова

4. Рафет Исмаилов

5. Селятин Мехмед

6. Синем Емби

7. Хамди Авджъ

8. Севджан Акиф

9. Биргюл Османова

10. Ахмед Ахмед

11. Светлозар Георгиев

12. Хюсеин Хюсеин

