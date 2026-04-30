Втора Тунджанска механизирана бригада отбелязва 6-ти май с поредица от събития

Втора Тунджанска механизирана бригада ще отбележи 6 май – Ден на храбростта и Празник на Българската армия – с тържествен водосвет на бойните знамена и съпътстващи събития.

На 6 май 2026 г. от 10.00 ч. в парк „Артилерийски“ ще се състои ритуал по освещаване на бойните знамена на бригадата. Церемонията ще се проведе на площадката за тайдзицюан и ще събере военнослужещи и граждани в отдаване на почит към воинската чест, доблест и традиции на Българската армия.

В навечерието на празника бригадата ще засвидетелства признателност към храбростта и саможертвата на хилядите знайни и незнайни български воини, отдали живота си по бойните полета.

В програмата са предвидени и следните събития:

· На 4 май 2026 г. (понеделник), от 10.00 до 14.00 ч., ще се проведе Ден на отворените врати в района на Втора Тунджанска механизирана бригада (ул. „Августа Траяна“ № 23), включващ демонстрация на въоръжение, техника и имущество.

· На 5 май 2026 г. от 12.30 ч. Военният духов оркестър на бригадата ще изнесе концерт на открито пред сградата на Община Стара Загора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com