Бургас посреща отборите на Giro d'ITALIA с грандиозна церемония на 6 май

За първи път в 109-годишната история на легендарното колоездачно състезание Giro d'Italia, Бургас има честта да бъде домакин на официалната церемония по представянето на отборите. Грандиозното събитие ще се състои на 6 май от 18:00 часа в Летен театър – Бургас.

Церемонията ще бъде излъчвана на живо по Eurosport 1, което ще позволи на милиони зрители по целия свят да станат свидетели на историческия момент. И да видят домакинството на морския град, който вече е готов да бъде под светлините на прожекторите. Събитието ще се осъществи с финансовата подкрепа на Министерството на туризма.

В този ден от 8 до 22 ч. ул. „24-ти пехотен черноморски полк“ от ул. „Демокрация“ до ул. „Велико Търново“ ще бъде затворена.

Вечерта ще започне с концерт на група "Горещ пясък" пред Летния театър на външна сцена от 16:00 часа, непосредствено преди събитието и ще създаде празнична атмосфера преди официалното начало на церемонията.

Точно в 18:00 часа в Летния театър стартира официалната програма по представянето на всички отбори и участници в престижната обиколка. Зрителите ще се насладят на впечатляващо шоу с участието на ПФА „Странджа" и Трио DÉJÀ VU, както и демонстрация с участието на акробатични клубове от града.

Входът за събитието е свободен, но се изисква предварително получаване на билети с цел добрата организация и спокойно провеждане на събитието. Необходимо е всички желаещи да присъстват на церемонията да влязат в Летния театър и да се настанят до 17:30 ч.

Как да се сдобиете с билети:

Туристически информационен център (до Часовника) – всеки делничен ден от 9:00 до 19:00 часа

Онлайн: https://www.gotoburgas.com/event/24025

В деня на събитието – на касата на Летния театър между 12:00 и 17:00 ч.

Всеки посетител може да получи до 2 билета на човек. Билети се изискват и за деца над 2 години. Всички онлайн билети и хартиени такива ще бъдат проверявани и сканирани на входа на Летния театър. Препоръчително е да пристигнете на място поне тридесет минути преди началото на церемонията, за да осигурите своевременен достъп и да се насладите на празничната атмосфера. Билетите са без конкретни места.

Гостуването на Giro d'Italia е от историческо значение за България. Събитието ще постави Бургас във фокуса на световното внимание и ще затвърди позицията му като водеща туристическа и спортна дестинация на международната карта.

След церемонията по представянето на отборите, на 8 май Бургас ще посрещне финала на първия етап от Несебър, а на 9 май градът ще даде старт на втория етап към Велико Търново. Не пропускайте уникалната възможност да станете част от историята на Giro d'Italia в България!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com