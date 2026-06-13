Бургас посреща отборите на Giro d'ITALIA с грандиозна церемония на 6 май
Гостуването на Giro d'Italia е от историческо значение за България
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Гостуването на Giro d'Italia е от историческо значение за България
Това ще вдъхнови младите хора по света да се занимават активно със спорт
Допълните ползи от това събитие за имиджа на страната ни са огромни