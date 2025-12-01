Политика

Българяи става домакин на Giro d'Italia 2026. Привличме милиони зрители

Това ще вдъхнови младите хора по света да се занимават активно със спорт

Българяи става домакин на Giro d'Italia 2026. Привличме милиони зрители
01 дек 25 | 18:12
111
Фатме Мустафова

„Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по цял свят. Домакинството на големия старт на състезанието и първите три етапа от него у нас ще позиционират България за цяла седмица на световната спортна и туристическа сцена“.

Това заяви премиерът Росен Желязков по време на срещата си в Рим с президента на RCS Media Group Урбано Кайро и изпълнителния директор на RCS Sport Паоло Белино, посветена на подготовката за старта на Giro d’Italia 2026 в България. Премиерът беше посрещнат и от италианския министър на спорта Андреа Абоди, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

„Състезанието ще бъде витрина за красотата и постиженията на страната ни като домакин на церемонията по откриването и първите три етапа на новото издание през 2026 г“, допълни министър-председателят.

По време на разговора бяха обсъдени организационни въпроси, включително логистика, инфраструктура, медийно отразяване и координация между българските институции и организатора на състезанието. Премиерът Желязков потвърди пълната ангажираност на правителството за успешната подготовка и провеждане на събитието през 2026 г.

„Giro d’Italia 2026 ще вдъхнови младите хора по света да се занимават активно със спорт и ще популяризира колоезденето като начин на живот,“ отбеляза министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема политика
ДПС-Ново начало против вдигане на данъците: Няма да позволим подобни безобразия срещу хората

ДПС-Ново начало против вдигане на данъците: Няма да позволим подобни безобразия срещу хората

Мюмюн Искендер, срещу когото тече разследване за продажбата на общински имоти под данъчна оценка на свързани лица, подготвя предновогодишно увеличение...

Политика
01 декември | 16:14
0 коментара
474
Още от Политика
Коментирай