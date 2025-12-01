Портних с разкрития! Изобличи фалшивите герои

Бившият кмет на Варна Иван Портних излезе със специална публикация във Фейсбук, озаглавена "Фалшиви герои с фалшив морал". Ето какво написа той:

Фалшиви герои с фалшив морал.

Най-крещящият пример за това е варненският кръг „Хоризонт“ – фамилия Коцеви и тяхното обкръжение.

Кръгът, който първо окупира партията си. После и общината. Вие чували ли сте за друг случай в друг град, където начело на партията са роднини и съдружници? Вие чували ли сте за друг град, в който управлението на общината му е от роднини и съдружници? Няма в друг град такова кланово завладяване на стуктурата на Продължаваме промяната и на общинската власт.

Не е ли това само по себе си скандал?!

Ето картинката:

Благомир Коцев – кмет на Варна, градски председател на ПП, бивш областен управител, шурей на Николай Стефанов. Обвиняем за корупция, пуснат на свобода срещу безпрецедентните 200 000 лв., които се присъждат за тежки икономически престъпления. Генерал и Нотариус в разпределянето на “въздух” от обществени поръчки.

Николай Стефанов – областен председател на ПП, председател на групата на ПП-ДБ в ОбС, зет на Благомир Коцев. Обвиняем за корупция, в домашен арест. “Водещ парада“ в разпределянето на “въздух” от обществени поръчки.

Йордан Кателиев – общински съветник от ПП, съдружник на Николай Стефанов и Благомир Коцев. Обвиняем за корупция, в домашен арест. Посредник в разпределянето на “въздух” от обществени поръчки.

Диан Иванов – бивш зам.-кмет на Варна и дясна ръка на Благомир Коцев. Негов най-добър приятел от детството. Дългогодишен доверен адвокат на фирмите на Коцеви. Получил поръчка за приятеля си Благо като областен управител за юридически услуги в размер на 60 000 лв., за която съдът се произнесе, че е незаконна. Пръв приятел и пръв предател. Свидетел срещу кръга „Хоризонт“, уж оттеглил показанията си. Все още на свобода. Рекетира заедно с гореспоменатите Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Виждаме, че ключовите позиции в партията, общината и общинския съвет са овладени от семейния кръг Коцеви - роднини и съдружници

Ето и част от другите членове на екипа, който управлява Варна:

Антоанета Петрова – бивш зам.-областен управител на Коцев, впоследствие негов медиен съветник, секретарка и началник кабинет в община Варна. Близка на сем. Коцеви. Обвиняема за искане на подкуп

Пламен Китипов – зам.-кмет на Варна. Назначен с протекцията на Рубин Коцев, бащата на Благомир. Китипов е проектант на онзи участък от бул. „Левски“, който се наводняваше заради некадърно проектиране. Имам сериозни основания да смятам, че проектанската грешка е умишлена. Отказваше 6 месеца да препроектира проблемния участък и фирмата да отстрани проблема, явно за да могат да правят пиар акции. Осъден на първа инстанция за причиняване смъртта на 13-годишно дете в басейн, защото е проектирал басейна. Оправдан през 2023-та, но съмненията остават. Този човек отговаряше за строителството и проектите - под негово “ръководство” Варна загуби 97 милиона от 100 през 2024г. Сега подписва ПУП-ове. Това е отделна история

Илия Коев - зам.-кмет на Варна. Личен шофьор и бодигард на Благомир Коцев години наред.

Охранителят пък е директор на общинско предприятие “Спорт”

А другият съдружник - директор на общинско предприятие “Паркинги и синя зона”, където се въртяха откровено нередовни поръчки за много милиони.

Снежана Апостолова – зам.-кмет на Варна, приятелка на кръга „Хоризонт“, с лична протекция и, както се говори, “касичка” на Виолета Лорер.

Ангел Дерменджиев - Боса на боклука на Варна! Човекът, който осигурява преференции и гласове за "подопечните" си. Тайният зам.-кмет на Варна, в полза на когото се отделя "въздух". Бизнесменът от записите за който никой не пита. Благодетелят на Благо и компания.

Мога да изброявам и още. В Община Варна е пълно с приближени на „Хоризонт“, които дишат „въздуха“ на варненци.

Но да не забравяме и семейството, което ни управлява:

Рубин Коцев – приватизатор на най-апетитната хапка в Морската градина – ресторант „Хоризонт“. Присвоил заедно със сина си държавни и общински терени наоколо, без да плати и лев на обществото. Заградил паркинги в своя полза – платени в полза на Коцеви. Отвлечен през 2004-та година и откупен за половин милион долара. Псуващ и ругаещ почернени родители. „Навийте си плакатите на масур и си ги заврете...“.

Биляна Коцева – сестра на кмета. Бивша жена на „Водещия парада“ Николай Стефанов. Автр на репликата „Къде си, Юда“ по адрес на Диан Иванов. Заедно с брат си Благомир планират да изкарат баща си невменяем, за да замажат скандала с почернените родители

И това са само щрихи. Ако напиша и подробности, ще трябва да четете часове.

Та тези хора управляват Варна. Те са лицето на ПеПе в града, те са вашите „герои“.

Наистина ли? Това ли е моралът, за който се борите?

Това всъщност са хората, които крадат вашия въздух. Фактите го доказват.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com