Портних с разкрития! Изобличи фалшивите герои
Вие чували ли сте за друг град, където начело на партията са роднини и съдружници, пита бившият кмет
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Вие чували ли сте за друг град, където начело на партията са роднини и съдружници, пита бившият кмет
След рекетираната от Коцев на бизнес дамата, поръчката отива при Ангел Дерменджиев