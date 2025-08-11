Любопитно

Годишнина от първата целувка с делфин в България

Единственият делфинариум на Балканите празнува историята и предлага морско вълшебство във Варна

11 авг 25 | 6:45
610
Мира Иванова

Преди 41 години отваря врати единственият ни делфинариум

На 11 август 1984 г. във Варна официално отвори врати единственият делфинариум не само в България, но и на целия Балкански полуостров — символ на морската столица и атракцион с десетилетен статут в българския туризъм.

Още: Обществеността във Варна подкрепя разширението на делфинариума

Зданието впечатлява със своята футуристична кубична конструкция от стъкло и алуминий, дело на арх. Симеон Саралиев, висок 14 м и широко 30 м. 

Историята и водата

Басейнът е с обем от цели 1 200 м³ морска вода, засмуквана от 150–160 м навътре в Черно море, като се издържа и обработва, за да осигури подходяща среда за делфините.

В първите години в делфинариума пристигат бутилконоси делфини (Tursiops truncatus) от Куба, а днес те продължават да са звездите на представленията. 

Акценти в новите атракции

Делфинско шоу – акробатични номера, скокове, танци (рокендрол, валс), песни, дори футболнa игра с публиката. Включва и демонстрации като спасяване на човек – истински спектакъл, който ще ви остави без дъх. 

Плуване с делфини – възможност да участвате като „тренировач“ и да изпълнявате номера с делфини. За периода май–октомври цените варират от 200  лв. до 350  лв. в зависимост от месеца и деня от седмицата. С включени снимки (15 лв.) и стандартно плуване със спасителна жилетка. 

Целувка с тюлен – след шоуто вие можете да получите целувка от тюлен — сладко преживяване за деца и възрастни. 

Още: Делфинариумът във Варна стана дом на новородено тюленче

Кафе-сладкарница с подводно наблюдение – гастрономическо удоволствие с уникален изглед под водата към животните, с панорама към залив Варна. 

Сувенирен магазин – делфинчета, тюленчета и много тематични подаръци — перфектен спомен от посещението. 

Видове и цени на билетите (като за периода април–септември)

Категория    Стандартен билет    VIP билет
Деца 2–12 г.     40 лв.                       45 лв.
Възрастни       45 лв.                       55 лв.

Децата под 2 г. влизат безплатно. VIP местата се намират на първите три реда, точно срещу басейна. За снимане в залата се заплаща допълнително — 5 лв. 

Автор Мира Иванова

