Хайде, стига! След трагедията на ралито - виновна била публиката

След трагедията на ралито във Варна, в което пилот загуби контрол, скъса мантинелата, има една жертва и 8 ранени, най-накрая се оказа, че виновна е... публиката. Стояла на неподходящо място.

Ето хронологията:

В 11 часа и 8 минути, точно 1 минута след като пилотът Нейко Нейков тръгва от старта на ралито, в завой губи контрол над автомобила си, блъска се в мантинелата и я къса. Зад нея - има публика, предаде БТВ.

5 линейки пристигат на място. 8 души са ранени. 1 от ранените издъхва.

Жена все още се бори за живота си с редица тежки наранявания.

30-годишният Нейко Нейков, шофьор на рали автомобила - не е сред пострадалите.

Оправданията започнаха със Слави Славов, спортен директор на състезанието.

„Веднага разпоредих червен флаг. Това по нашите правила е спиране на трасето. После разпоредих на линейката от Т-образното кръстовище да тръгне“, обясни той.

После каза, че пилотът е в добро състояние, „защото нашите автомобили са оборудвани с рамки, специални каски и т.н.“

Тествали го за алкохол, но „за наркотици нямаме възможност да изследваме“, казва организаторът.

Веднага обаче беше контриран.

„За наркотични вещества е положителен за амфетамин“, каза инсп Камбуров, Пътна полиция и заяви, че след инцидента пилотът веднага е задържан, като доброволно е дал кръвна проба.

Меродавно било обаче кръвното изследване, което предстои да стане.

Организаторите на състезанието веднага обявиха, че публиката, сред която са и пострадалите, била в нарушение.

Пострадалите на ралито във Варна били на място, забранено за публика.

Организаторите даже показаха маршрута, който са минали хората - през гората до мястото, на което се случва инцидентът.

Кой обаче следи за спазване на правилата?

Организаторите си измиват ръцете – охраната.

„На около 10-12 м преди катастрофата имаме пост. След това на около 30 м има полицай - те охраняват, за да не влезе публика“, казаха организаторите.

От МВР обаче категорично им отговориха, че полицаите, които са били на мястото, по договор са длъжни само да следят други автомобили да не влизат в трасето. Охраната си е отговорност на тези, които организират събитието.

