Напрежение около кмета на Варна. Искат му оставката

Общинският съветник Мартин Димитров поиска оставката на варненския кмет Благомир Коцев.

В предаването „Позиция“ на Радио Варна Димитров заяви, че призовава кмета да подаде оставка още следващата седмица.

„Управлението на град като Варна се оказа непосилна задача за Благомир Коцев. Почти нищо положително не се случи от началото на неговия мандат. Няма как това безвремие да продължи още две години“, каза Мартин Димитров и подчерта:

„Винаги съм подкрепял Благомир Коцев в личен план, но той не изпълни предизборните си обещания. Дори и хората в неговия екип вече започват да имат съмнения, че той ще се справи. Коцев е напът да разбие този екип, както и групата на ПП/ДБ в Общинския съвет“, подчерта съветникът.

Мартин Димитров вече обяви, че напуска коалицията ПП-ДБ и преминава към групата на партия „Български гласъ“ в Общинския съвет.

Запитан защо е избрал точно тази партия, той отговори: „Български гласъ“ поставя местния интерес и гласа на гражданите над партийните директиви“.

По повод призивите от бившите си съпартийци да подаде оставка, Мартин Димитров подчерта, че ще продължи да работи в Общинския съвет в интерес на варненци.

През март миналата година Мартин Димитров беше свален от поста председател на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ в ОбС.

На въпрос: "Чия беше инициативата за тази смяна?", Мартин Димитров отговори: „Питайте Благомир Коцев. В следващо интервю мога да споделя какво имам предвид“.

Новината разтърси групата на ПП-ДБ във Варна и принуди Благомир Коцев са излезе с пост във Фейсбук. В него той се жалва, че в политиката често влизали хора, водени не от кауза, а от лична изгода.

Искането за оставката на Коцев се случва на фона на отказа на Общинския съвет да приеме план-сметката "Чистота“ на Варна, което очевидно е отчаяло кмета и той пише: Политическият терен в България е токсичен и сложен за навигиране.

Дали обаче самият той ще остане на кметския терен, предстои да видим.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com