Мистерия във Варна. Най-необичайният паркинг

Лек автомобил с чуждестранна регистрация, паркиран в подлеза на спирка “8-ми декември” във Варна, изненада минувачите тази сутрин. Новината сподели Валентин Трифонов в групата “Виждам те КАТ – Варна”

Публикацията предизвика множество коментари в групата, като основно бе засегната темата с липсата на достатъчно паркоместа във Варна. Според някои водачът се е объркал, но не е ясно как безпроблемно се е озовал в пешеходното пространство.

По информация на БНР, не става дума за инцидент. От Областната дирекция на МВР във Варна съобщават, че колата е влязла през един от входовете на подлеза, от страната на хранителен хипермаркет, и е паркирала там. Сигнал е подаден в Първо районно управление на полицията.

