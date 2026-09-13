Гражданите vs. институциите: Ще успеят ли да се преборят живеещите край "Плиска"?
Дългогодишен проблем е изваден извън рамките на кварталната Facebook група
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Дългогодишен проблем е изваден извън рамките на кварталната Facebook група
Голям поток от хора минава през него всеки ден
За щастие няма пострадали хора
Лавина от коментари в мрежата
Нови подробности за зловещия инцидент в София
Машината летяла с 80 км/ч
Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите при инцидента
Стана ясна причината за кошмара, който по чудо не уби хора във Варна
пореден инцидент в столицата
За творецът предстоят още проекти
Васил Терзиев с изказване
Водачът е бил сам в колата и няма пострадали
През мястото често преминават деца, които отиват на училище
Преобразиха с картини подлеза
Проблемът е от години, а хората се оплакват, че подлезът е опасен и тъмен през нощта.
От общината се надяват така да покажат разликата между вандалщина и изкуство
Изграждането на подлез ще реши десетилетен проблем на хилядите жители на благоевградския квартал „Грамада". Съоръжението е доста сложно за направа, тъ...
Откриха "музикален подлез" в днес в София. Подлезът се намира между "Цариградско шосе" и ул. "Александър Жендов". Доброволците от инициативата "Подле...
Първият софийски музикален подлез между бул. "Цариградско шосе" и ул. "Ал. Жендов" ще "засвири" официално на 30 юни от 10:00 ч. Проектът е дело на неф...
Младо момче е пострадало, след като бетонна плоча от подлез е паднала върху него. Инцидентът е станал на кръстовището до Румънското посолство в София....