Кола паркира в подлеза на Орлов мост

Автомобил "паркира" в подлеза на Орлов мост. Колата се е спуснала по стълбите без шофьор, съобщи БНТ.

Няма данни за пострадали. Вероятно автомобилът е бил оставен без надзор.

В автомобила не е имало шофьор. "Слизах към метрото в подлеза под Орлов мост. Чух грохот и скърцане на метал. Застинах и точно пред мен от стълбите откъм Българската национална телевизия се сурна празна кола, която няколко момчета спряха, след като ударите в праговете убиха инерцията ѝ", сподели очевидецът на инцидента Христо Блажев.

По информация на "Фокус" има полицейски екипи на място и за щастие няма пострадали хора.





