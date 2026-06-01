Владимир Николов разкри тежък проблем в държавата

Властта в България обсъжда възможност за съкращаване на периода на майчинство. Това заяви депутатът Владимир Николов от "Прогресивна България" в предаването "Тази сутрин" по bTV.

По думите му подобна промяна може да бъде въведена само при условие, че има достатъчно места в детските ясли. Той подчерта, че проблемът с демографията не се изчерпва с размера на обезщетенията.

"Тук проблемът не е увеличението на парите за втората година от майчинството. Проблемът е, че майките не могат да намерят ясли за децата си", заяви Николов.

Той посочи, че част от работодателите избягват да наемат жени в детеродна възраст, защото се опасяват от дългия период на отсъствие заради майчинство. Според него това създава косвена дискриминация на пазара на труда.

"Мерките, които ще предложим, са това да няма дискриминация от работодателите към жените, защото има статистика, която показва, че част от работодателите не наемат жени в детеродна възраст, опасявайки се, че трябва да плащат дълго майчинство", заяви той.

Николов заяви, че според него много жени биха предпочели да се върнат на работа по-рано, но остават у дома заради липса на места в ясли. По думите му част от тях не искат да прекъсват кариерата си за дълъг период.

"Аз съм имал разговори с много майки. Те предпочитат да работят. Не искат да стоят вкъщи, но част от тях стоят вкъщи, защото няма ясли за децата им", каза той.

От десетилетия България се намира в условията на демографска криза, довели до траен спад на населението в страната ни. На този фон обаче не всички новини са отрицателни.

Данните на европейската статистика за коефициента на плодовитост сочат, че сме на първо място в ЕС по брой родени деца на жена - 1,72 при средно 1,34 в съюза. Този показател все още е под необходимото ниво за стабилно ниво без понижаване или нарастване на населението. За това е необходим коефициент от 2.1. Въпреки това резултатът ни е далеч по-добър от страни, като Полша, Италия и Испания, чийто коефициент е под 1,2.

По-големият брой родени деца обаче не коригира тъжната демографска картина у нас, която показва, че населението на страната намалява с един от най-бързите темпове, а причината за това е най-вече в много високата смъртност. Тя е с 50% по-висока от средната за ЕС и с около 2,5 пъти по-висока от тази в Ирландия и Люксембург.

Още от края на 60-те години на миналия век България въвежда директни мерки за стимулиране на демографското развитие с парични обезщетения (платен отпуск по майчинство, еднократни помощи за раждане на дете и детски надбавки). Тази система продължава да се развива през 21 век, като е в основата на стратегията на страната ни за подобряване на демографските си показатели. Днес България предлага една от най-дългите и щедри системи за платен отпуск по майчинство в света.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com