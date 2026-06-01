Властта готви нови мерки. Една засяга пенсиите

Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг предлагат управляващите. Мерките бяха представени пред журналисти в Народното събрание от председателя на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му мерките са съгласувани с Министерството на финансите.

"Тези три мерки са част от комплекс от мерки, които предстои да предложим", каза още той. По думите му не очакват редовният бюджет да се забави, но има технологични процедури. Вероятно в началото на август ще има гласуван бюджет.

"В момента партийната субсидия е 4.09 евро на глас. Ние предлагаме да стане 3 евро на глас, като тази промяна ще влезе в сила от деня на клетвата на новия парламент, т.е. от 30 април т.г. Целта на тази промяна е да дадем пример. Ние като най-голяма група ще бъдем и най-потърпевши, но трябва да започнем от себе си и да дадем пример", обясни Проданов по повод първото им предложение.

Втората мярка, предвидена от парламентарната група, е увеличение на тавана на държавния дълг с оглед осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнение на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост. Основната цел е държавата да може да гарантира изпълнението на всички поети ангажименти.

"Според Закона за публичните финанси държавата може да поема дълг само с цел рефинансиране на стари, падежирали задължения. В рамките на тази година това вече е направено - имаше около 1,4 млрд. евро стари падежиращи задължения, срещу тях вече е изтеглен дълг под формата на държавни ценни книжа на същата сума. Нито удължителният закон в сегашния му форма, нито Законът за публичните финанси предоставят възможност държавата да използва директно дългово финансиране за покриване на текущи или инвестиционни нужди", обясни Проданов. Промяната се налага, за да се осигури възможност на Министерството на финансите да прибегне до допълнително дългово финансиране в размер на 3,8 млрд. евро. Преобладаващата част от тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по ПВУ. "Огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани именно през тази година. В рамките на осемте месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме за тяхното възстановяване, предстоят плащания в размер на 4,4 млрд. евро", посочи народният представител.

Третото предложение засяга COVID добавките към пенсиите. От формацията предлагат настоящите пенсионери да продължат да получават добавката от 60 лева, но тя повече да не се актуализира по швейцарското правило. От 1 юли пенсиите ще се осъвременят по швейцарското правило и ще се увеличат със 7,8%. Тази индексация обаче вече няма да се извършва върху COVID добавките. При новоотпуснатите пенсии след 1 юли тази добавка тотално ще отпадне, тъй като тя беше въведена при условията на кризисна ситуация, свързана с пандемията от COVID-19, обясниха от "Прогресивна България".

"В разгара на COVID кризата бяха гласувани едни 60 лева, после те се промениха, после отново станаха 60. Това беше временна мярка и социална по своя характер. Както се казва - няма нищо по-постоянно от временното и тази добавка стана постоянна. Ние осъзнваме, че няма как да отнемаме тази сума на най-уязвимата част от населението, но в същото време е факт, че този тип плащания, които са социални по характера си, нарушават осигурителния характер на системата. Затова предлагаме COVID добавката за сегашните пенсионери се запазва, но от 1 юли тя вече няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило. Също така за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък COVID добавка вече няма да бъде включвана, защото тя беше временна, кризисна мярка", посочи Константин Проданов.

Народният представител от “Прогресивна България” Стефан Белчев допълни, че законът за държавния бюджет ще бъде приет и обнародван до края на август месец.

