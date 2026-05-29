Пенсионери скочиха срещу отложеното изплащане на парите им

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации излезе с остро възражение срещу решението на правителството да отложи промяна в изплащането на пенсиите, когато 7-о число от месеца се пада в събота или неделя. Според федерацията вече е било договорено в такива случаи парите да се превеждат още в петък, за да не чакат възрастните хора през почивните дни.

Решението е трябвало да влезе в сила от 7 юни 2026 г., но кабинетът отлага прилагането му за септември. Пенсионерските организации определят това като недопустим удар по хората, които често разчитат на пенсията си за лекарства, храна и сметки.

От федерацията посочват, че въпросът е бил поставен на три официални срещи с бившите социални министри Борислав Гуцанов и Хасан Адемов. По време на последната среща, според организацията, Адемов е подкрепил искането пенсиите да се изплащат в петък, когато началната дата на плащането попада в неработен ден.

В становището се казва, че вместо да приложи вече приетото решение, новото правителство го отлага без убедителни аргументи и без обществено обсъждане. Федерацията твърди, че зад това отлагане стоят интересите на банковите институции, а не интересите на българските пенсионери.

„Недопустимо е възрастните хора да бъдат лишавани дори за два дни от своите законно изработени средства, за да се защитават нечии финансови интереси“, заявяват от Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации.

Оттам подчертават, че много пенсионери живеят при тежки условия на фона на растящи цени на храни, лекарства, ток и услуги. Според организацията дори забавяне от два дни може да означава невъзможност човек да купи жизненоважни медикаменти или храна навреме.

Федерацията настоява незабавно да бъде приложено договореното правило за изплащане на пенсиите в петък, когато 7-о число се пада в събота или неделя. Организацията иска правителството да спази поетите ангажименти към възрастните хора и предупреждава, че социалната политика трябва да се води в интерес на хората, а не под натиска на банкови и финансови лобита.

От Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации заявяват, че ще продължат да защитават правата и достойнството на пенсионерите с всички законни средства. Спорът вече поставя кабинета под натиск да обясни защо мярка, представяна като договорена и справедлива, се отлага с месеци.

