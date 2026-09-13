Кола паркира в подлеза на Орлов мост
За щастие няма пострадали хора
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За щастие няма пострадали хора
Ще оставим цветята там на пътя, за да минат през тях колите, както минаха през душите на нашите близки, казаха от семействата им
В района има засилено присъствие на полицаи, които са облечени с жилетки антиконфликт
По данни на полицията няма пострадали
Произшествието се е разминало само с материални щети
Една жена пострада
В столицата блокиран е Орлов мост
Свиленски показа раните си
Проведе се Национален протест в над 40 града в съпричастност към нападнатото момиче в Стара Загора у срещу агресията
Движението в района е затруднено
На средата на кръстовището спрян лек автомобил с включени аварийни светлини
Протестите ще продължат
Министерството на вътрешните работи е обзето от хора, които искат да пречат на промяната, каза депутатът
Димитър Димитров от "Зелено движение" направил нестандартен флашмоб, за да изрази недоволството си
Две коли се удариха заради отнето предимство
Тежка катастрофа е станала в района
Системата ни убива пренесе митинга си на Цариградско шосе
Две коли се размазаха с висока скорост
Протестиращи блокираха движението при "Орлов мост"
104-та антиправителствена демонстрация преминава спокойно