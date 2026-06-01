Празник на хвърчилата се проведе в Белоградчик

Белоградчишката крепост „Калето“ се изпълни с детски смях, добро настроение и палитра от цветове по време на „Празника на хвърчилата“, организиран от Община Белоградчик по повод Международния ден на детето. Стотици деца, родители и гости на града се включиха в празничната програма. Тази година част от празника беше и инициативата „Спортувай с президента“, която се провежда за втори път в Белоградчик.

Децата имаха възможност да участват в различни спортни активности, игри и забавления, да се включат в творчески занимания и рисуване, както и да се насладят на музика, добро настроение и много изненади. Особен интерес предизвикаха демонстрациите и срещите с представители на полицията и пожарната, които дадоха на малчуганите съвети за тяхната безопасност през лятото и им показаха отблизо специализираната техника. Кулминацията на празника беше общото пускане на хвърчила, когато небето над Белоградчик се изпълни с пъстри цветове, усмивки и детски смях.

Община Белоградчик благодари на всички деца, родители, учители, институции и доброволци, които станаха част от този незабравим празник и допринесоха за прекрасната атмосфера. Благодарим ви, че заедно превърнахме 1 юни в истински празник на детето!

