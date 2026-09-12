Празник на хвърчилата се проведе в Белоградчик
Децата имаха възможност да участват в различни спортни активности, игри и забавления
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Децата имаха възможност да участват в различни спортни активности, игри и забавления
Полетите се проведоха в спортната зала на Уейфанг Университет
Малки и големи на плажа в "Аспарухово"
Ваканционното селище домакин на десетото издание на Международния фестивал на хвърчилата
Фестивал на хвърчилата организират в Исперих. Повече от 60 деца и техните родители пускат летящите си послания в небето на платото край Свещарскат...
С пускане на хвърчила и разходки с коне се забавляваха вчера малки и големи на Международния ден на детето на голямата поляна в Южния парк в столицата...
Състезанието ще е в небето над археологическия резерват „Сборяново" Фестивал на хвърчилата организират в събота в Исперих. Състезанието ще се проведе...
Благоевград. Тридневен фестивал на хвърчилата ще привлече туристи в разложкото село Бачево. Събитието ще е през месец септември тази година. С атракт...
Бойни кораби на хоризонта, хеликоптери в небето и бронирани машини по улиците стряскат туристите в Бали през последните дни. Мерките за сигурност са з...
В събота бризът бе мечта, в неделя времето провали шоуто
Италианци, турци и нашенци в турнир за най-атрактивни хартиени птици