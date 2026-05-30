Белоградчик отдаде почит на героите от въстанието в Северозападна България

Белоградчик тържествено отбеляза 176 години от въстанието в Северозападна България от 1850-о лето - едно от най-драматичните събития в историята на региона и в борбите за свобода преди Освобождението. Денят събра памет, молитва, признателност и жива връзка между поколенията, а честването премина под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова.

Видинският митрополит Пахомий, в съслужение с архимандрит Йоаким и отец Рафаил, отслужи панихида, след което бяха положени цветя на гробовете на инициаторите на въстанието в двора на храм „Св. Вмчк Георги Победоносец“. След това, по традиция, ученици, граждани и гости се включиха в литийно шествие до Белоградчишката крепост.

Гости на честването бяха Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Пахомий, Негово Високопреподобие архимандрит Йоаким - протосингел на Видинска митрополия, Негово високоблагоговейство отец Рафаил - архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия, Цветомир Цветанов - народен представител в 52-ото Народно събрание на Република България, Лилия Димитрова - народен представител в 52-ото Народно събрание на Република България, Любен Иванов - народен представител в 52-ото Народно събрание на Република България, Пролет Георгиева-Николова - заместник-областен управител на област Видин, Кристиела Симеонова - секретар за връзки с медиите на президента Илияна Йотова, Александър Александров - кмет на община Ружинци, Мария Семкова - заместник-кмет на община Чупрене, Борислав Крумов - общински съветник от с. Ново село, и Андрей Андреев - общински съветник от град Кула.

В словото си кметът на община Белоградчик Боян Минков подчерта, че именно това място преди 176 години се превръща в център на най-ожесточените сблъсъци по време на въстанието от лето 1850-о. „Въпросът е длъжници ли сме ние на тези 10 000 души, които в продължение на 10 дни обграждат тази крепост, които рискуват живота и свободата си за нас? Отговорът е „да“. Правим ли достатъчно за това да се знае техният подвиг? Според мен - не. Ние, преди две години и половина, казахме, че ще променим това. И аз с огромно задоволство искам да ви съобщя, че днес е празничен ден, защото по-рано през деня открихме паметника на кнез Иван Кулин - един от ръководителите на въстанието“, заяви Минков.

Кметът обяви още, че ще бъдат направени паметници на Първул Станков, както и паметници на седмината загинали, чиито имена са изписани на паметника на обезглавените ръководители на въстанието. По думите му те ще бъдат изградени на Алеята на героите, за да може всеки жител и гост на Белоградчик да знае кои са тези хора и каква жертва са оставили в историята на града. „За тези, на които знаем имената, ще построим паметници. На тези, чиито имена не знаем, ще построим параклис в центъра на града. Но днес най-много съм щастлив, че виждам толкова много деца. Днес имаше деца от Видин, Дреновец, Берковица, Враца и Белоградчик. Това е най-голямото богатство за нас. Честит празник! Нека помним всичко, което са направили нашите деди“, каза още Боян Минков.

Инженер Иван Трифонов представи исторически очерк за въстанието, като върна присъстващите към събитията от 1850 година и към значението им за Северозападна България. В програмата прозвуча и обръщение от президента на Република България Илияна Йотова, прочетено от Кристиела Симеонова. В него президентът изрази благодарност за честта тържественото отбелязване на въстанието от 1850-о лето да се проведе под неин патронаж.

Обръщение към присъстващите направи и Видинският митрополит Пахомий. „За мен е чест и радост да мога да ви поздравя за този празник. Спомням си за делото на онзи човек, на когото днес осветихме паметник - Иван Кулин, който още преди да се освободи България е издигнал храм в своето село Медковец. Виждаме колко е коствало на такива хора да извършат такова дело. Радвам се, че кметът на града е подел една благословена инициатива да се издигне храм в центъра на града, който от една страна да бъде храм, в който да можем ние да се молим и да отслужваме литургия, а и да бъде за спомен на всички онези, които са дали душите си“, каза митрополит Пахомий.

За тържественото отбелязване бяха пристигнали и поздравителни адреси от Областна администрация Видин и Община Чупрене. В знак на признателност към подвига на участниците във въстанието бяха положени венци и цветя пред паметника на обезглавените ръководители от 1850 година. Честванията завършиха с тържествена заря, която озари Белоградчик като знак на памет към онези, които преди 176 години са рискували живота и свободата си за бъдещето на този край.

