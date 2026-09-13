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Село почете 112 г. от въстание

Село почете 112 г. от въстание

Благоевград. Село Гореме, което е в Мелешевска планина, отдаде почит на загиналите в Горемското въстание през 1902 година и последвалите го събитие го...

25 септември | 17:54
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