Белоградчик отдаде почит на героите от въстанието в Северозападна България
С панихида, литийно шествие, слово, венци и тържествена заря градът отбеляза 176 години от събитията през 1850 година
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С панихида, литийно шествие, слово, венци и тържествена заря градът отбеляза 176 години от събитията през 1850 година
Програмата включва Национална научна конференция, изложба, Тържествен възпоменателен ритуал и премиерен спектакъл
Призивите на "Хизбула" за примирие показват, че тя е "на колене", заявиха във Вашингтон
Въстанието на Пригожин бе бунт, а не преврат, Путин не стана победител
Председателят на Народното събрание Росен Желязков заминава за Панагюрище заради честванията
В традиционното си среднощно обръщение той отново обвини Русия в терор
Защитава сънародниците си в Поморие, които отказват да плащат ток и вода
Това е и 76-ият пореден ден от антиправителствените прояви
Групата на БСП ще участва в демонстрациите като "недоволни граждани"
МВР предприема засилени мерки за охрана
Демонстрантите се заканиха - второ велико въстание на 10 септември
Виктор Димчев от години брои участниците в демонстрации по панорамни кадри с висока резолюция
Той няма ролята на президент, тоест на посредническа фигура, смята Огнян Минчев
Имен ден празнуват Илия, Илиян, Илин, Искра , Илина, Илияна, Илинка, Илиан, Илиана, Илко, Илчо, Илка, Лина, Личо, Илонка
Второстепенната роля, която историята определя на Панайот Волов по време на Априлското въстание в Тракия или по-точно, която той сам си е определил, е...
Традиционен събор бе организиран от жителите на село Кремен в местността Харами бунар за 112-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Най-н...
Благоевград. Село Гореме, което е в Мелешевска планина, отдаде почит на загиналите в Горемското въстание през 1902 година и последвалите го събитие го...
Благоевград. Студенти, историци, археолози и етнолози от цялата страна, родолюбци от община Симитли тръгнаха по стъпките на героите и по дирите на ист...
Добрич. С музей на открито пред храм „Свети Георги" в Добрич членове на национален клуб „Традиция" от Добрич и Русе направиха генерална репетиция за А...
Благоевград. Община Разлог и ВМРО – БНД отбелязаха 110 години от Кръстовденското въстание. В шествието участваха десетки членове на организацията, кои...