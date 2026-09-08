Стара Загора отбелязва 151 години от Старозагорското въстание

На 16 септември 2026 г. се навършват 151 години от избухването на Старозагорското въстание. Това е първият, макар и неуспешен, опит за освобождение на България чрез всенародно въстание. Изследователите го определят като прелюдия към Априлското въстание и последвалата Руско-турска освободителна война.

По този повод Община Стара Загора, съвместно с Регионалния исторически музей, НУ „Кольо Ганчев“ и СУ „Васил Левски“, организират от 11.00 ч. поднасяне на венци и цветя едновременно пред паметника на Кольо Ганчев, паметника на Старозагорското въстание и паметника на лобното място на Кольо Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов.

Възпитаници на НУ „Кольо Ганчев“ ще представят рецитал в стихове в памет на своя патрон пред бюст-паметника на героя в парк „Пети октомври“. Кратка беседа пред Паметника на лобното място на Кольо Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов, на бул. „Цар Симеон Велики“, ще изнесе г-н Петьо Мирчев – уредник в отдел „История на българските земи XV–XIX в.“ на Регионалния исторически музей – Стара Загора.

Историческа справка:

На 12 август 1875 г., БРЦК взема решение за подготовка на всенародно въстание. Определени са 5 въстанически окръга: Русенско-Шуменски, Търновски, Старозагорски, Сливенски и Ловешко-Троянски. За център на въстанието се избира Стара Загора с ръководител Стефан Стамболов. Въстанието е масово в селата около града. Над 800 души участват в образуваните 6 големи чети. Някои от тях пристигат в околностите на Стара Загора в очакване да се присъединят към въстаниците от града. В края на септември и началото на октомври в Стара Загора са арестувани над 600 души. Османският апелативен съд налага смъртно наказание чрез обесване на Димчо Стаев, Стефан Чифудов, Руси Аргов, Колю Райнов и на Кольо Ганчев - сподвижник на Левски и първи деятел на революционния комитет, Господин Михайловски и Сава Силов – погубени в родната им Стара Загора. Въпреки мъките и изтезанията, спасение намират Стефан Стамболов, Георги Икономов, Захарий Стоянов и други, за да тръгнат след по-малко от година, запалвайки бунта на Априлското въстание.